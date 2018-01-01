Леоненко: Я бы Гармаша убил в раздевалке

Бывший футболист Динамо прокомментировал удаление Дениса Гармаша в матче 1/8 финала Лиги Европы с Лацио.

Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко прокомментировал удаление Дениса Гармаша в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио.

"Гармаш? Нужно посмотреть фильм "Собачье сердце" и попробовать пришить другую голову. То, что в команде есть такие игроки, делает тренера аматором. Я уже не говорю о президенте.

Одно дело – если б он еще делал игру, это можно было бы терпеть. Хацкевичу нужно больше обращать внимание на Гармаша. Я уже когда-то уставал говорить о глупых желтых карточках Гармаша и Хачериди.

Я бы Гармаша убил в раздевалке. Зачем он нужен, если его в любой момент могут выгнать с поля?", – сказал Виктор Леоненко в эфире Великого футбола.

Напомним, что полузащитник Динамо не вышел на поле в матче 23-го тура чемпионата Украины против Вереса, который закончился победой киевлян 1:0.

Ранее также сообщалось, что Динамо на крупную сумму оштрафовало Гармаша.

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