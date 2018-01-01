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Лацио останется без своих болельщиков в Киеве

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Римский клуб отменил продажу билетов на ответный матч Лиги Европы.
Лацио будет без болельщиков в Киеве
Лацио будет без болельщиков в Киеве
Getty Images

Римский Лацио отменил продажу билетов на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Динамо в Киеве.

Как сообщается на официальном сайте Лацио, это связано с организационными моментами и безопасностью фанатов.

Кроме того, Лацио рекомендует своим болельщикам не ехать в Киев, где они также не смогут купить билет на матч.

Матч пройдет в четверг, 15 марта на стадионе НСК Олимпийский. В первом матче Динамо и Лацио сыграли вничью 2:2. Смотрите также видео обзор поединка Лацио – Динамо.

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Теги: Лацио, Динамо Киев, фанаты, Лига Европы
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