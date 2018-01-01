Фанат наехал на Мораеса из-за проигранной ставки, но тот послал его в ответ

Жуниор Мораес проявил лаконичность в ответ на нецензурные высказывания в его адрес.

Нападающий киевского Динамо Жуниор Мораес красиво ответил фанату софийского ЦСКА, который обвинил футболиста в том, что его ставка не сыграла.

На странице бразильца в Instagram некий "Колян Манолов", представившийся фанатом ЦСКА София написал, что очень любил Мораеса, когда тот выступал за болгарский клуб, но теперь ненавидит его. Причиной этому стало то, что из-за гола Мораеса в матче Лацио – Динамо, парень проиграл 200 евро, из-за чего нецензурно высказался в адрес футболиста.

В ответ на это Мораес посоветовал в следующий раз ставить на Динамо и отправил своего ненавистника туда же, куда сам был послан.

"Ты убил моя мечту и заставил потерять деньги", – написал фанат ЦСКА.

"В следующий раз ставь на победу Динамо", – ответил Мораес.

Ранее сообщалось, что Динамо и Лацио сыграли вничью в первом матче 1/8 Лиги Европы, Первый гол за киевлян забил Виктор Цыганков, а вторым в воротах соперника отметился Жуниор Мораес. Смотрите также видео обзор поединка Лацио – Динамо.

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