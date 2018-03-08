Блестящая поддержка: Фанаты обсмеяли пост Арсенала в Сети

Пресс-служба Арсенала поблагодарила болельщиков, которые поддержали команду в выездном матче с Миланом в 1/8 финала Лиги Европы.

Лондонский Арсенал поблагодарил болельщиков, которые поддержали команду в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянского Милана. Пресс-служба "канониров" выложила в Twitter видео с четырьмя фанатами, которые позируют с желтым флагом клуба на фоне знаменитого кафедрального собора в Милане.

We've seen some brilliant support so far 👏



Are you in Milan today? Send us your pictures and videos using #ACMvAFC pic.twitter.com/Umq0TJQjIE — Arsenal FC (@Arsenal) 8 марта 2018 г.

Однако некоторые болельщики и здесь остались недовольны Арсеналом. "Блестящая поддержка? Прекратите лгать!", – написал один из фанов "канониров".

Brilliant support? Stop lying😂😂😂😂😂 — Anonymous Gööner (@Anonymous1076) 8 марта 2018 г.

Еще один болельщик Арсенала заговорил об отставке наставника клуба Арсена Венгера: "Три человека, держащие баннер Арсенала, блестяще? Лучше бы они сказали, что Венгер на выход, и вы бы его поменяли".

3 people holding an arsenal banner is brilliant? Bet it said Wenger out too and u changed it — liamlynch (@liamlynch2009) 8 марта 2018 г.

Также и остальные фанаты пестрили комментариями в Twitter, где просили руководство клуба уволить Арсена Венгера.

Отметим, что Арсенал на выезде обыграл Милан (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Арсенал определился с основным кандидатом на пост Арсена Венгера.

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