Шапаренко: Спасибо Хацкевичу за предоставленный шанс

Полузащитник киевского Динамо прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который "бело-синие" провели в Риме.

Николай Шапаренко поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Лацио.

"Мы хорошо разобрали Лацио, тренерский штаб показал нам, как они играют, чего от них ожидать. Правильно перестраивались и добились положительного результата.", – приводит слова игрока Динамо официальный сайт киевлян.

"Спасибо Александру Николаевичу за предоставленный шанс и за то, что тем самым пошел на определенный риск", – добавил футболист.

Напомним, киевское Динамо увезло из Рима результативную ничью. Решающий мяч забил Жуниор Мораес. Смотри также видео обзор поединка Лацио – Динамо.

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