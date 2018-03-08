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Спортинг – Виктория Пльзень 2:0 видео голов и обзор матча

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В Португалии Спортинг одолел Викторию в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Лиссабонский Спортинг на своем поле без проблем обыграл Викторию Пльзень в первом матче 1/8 финала Лиги Европы и имеет отличные шансы на выход в следующую стадию турнира.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Спортинг - Виктория:

Спортинг – Виктория Пльзень – 2:0

Голы: Монтеро, 45+1, 49

Спортинг: Руй Патрисиу, Ристовски, Коатес, Матье, Коэнтрау (Рубен Рибейру, 86), Фернандеш, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Руис (Бруно Сезар, 79), Акунья (Батталья, 57), Монтеро.

Виктория: Грушка, Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски, Грошовски, Горшава, Петржела (Хоры, 62), Коларж (Коваржик, 75), Земан (Чермак, 82), Крменчик.

Предупреждения: Батталья,  Коатес, Вильям Карвалью - Горшава, Лимберски.

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Теги: Спортинг, Виктория Пльзень, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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