Теперь все зависит от нас: что говорили игроки Динамо после матча с Лацио

Футболисты Динамо были довольны исходом матча в Риме в Лиге Европы.

Игроки Динамо прокомментировали ничью с Лацио (2:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Лацио - Динамо.

Николай Морозюк:

Честно говоря, результат неплохой, как для выездной игры. Первый тайм сыгран, и теперь в Киеве будет очень тяжелая игра. Там все будет решаться.

Мы не обращали внимания на то, кто и как будет играть у соперника. Мы знали их силу и как они играют дома. Настраивались на очень тяжелую игру, и главное, что, как бы ни было трудно, добились положительного результата.

Денис Бойко:

Для нас результат положительный, забили два мяча на выезде. На мой взгляд, очень хорошо начали второй тайм, но немного не хватило концентрации, из-за чего, наверное, быстро пропустили два мяча. Но если отталкиваться исключительно от результата, то он положительный для нас, учитывая двухматчевое противостояние.

Честно говоря, даже не знаю, за что арбитр дал предупреждение. Я спросил у него после игры, и он сказал, что я не должен был передвигать мяч с того места, куда он его поставил для ввода в игру. Такое решение арбитра, и его не изменить.

Николай Шапаренко:

Мы хорошо разобрали Лацио, тренерский штаб показал нам, как они играют, чего от них ожидать. Правильно перестраивались и добились положительного результата.

Думаю, результативная ничья на выезде с Лацио является хорошим результатом. Теперь все зависит от нас в Киеве.

Не опустились ли руки после двух пропущенных голов? Да нет, тем более, нужно играть до конца, независимо от счета. Хорошо, что удалось забить второй мяч – Мораес классно пробил издали и попал в угол.

Жуниор Мораес:

Мы добились отличного результата на поле Лацио. Считаю, мы показали хорошую игру. Несмотря на то, что соперник у нас был очень сильным. Так что поздравляю всех ребят и всех болельщиков Динамо с этим результатом. Что касается моего гола, то очень рад, забить и помочь команде. Считаю, мы сегодня могли добиться и более лучшего результата.

По материалам сайта Динамо и канала Футбол 2

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