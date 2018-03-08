ЦСКА Москва – Лион 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Лион минимально обыграл московский ЦСКА в матче 1/8 финала Лиги Европы.

ЦСКА на своем поле уступил Лиону со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Единственный гол на 68-й минуте встречи забил Марсело.

ЦСКА - Лион 0:1

Гол: Марсело, 68

ЦСКА: Акинфеев - Кучаев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Миланов (Витиньо, 73) - Дзагоев (Бистрович, 82), Натхо, Головин - Муса (Чалов, 87), Вернблум

Лион: Лопеш - Тете, Марсело, Морель, Маркал - Ндомбеле, Тузар, Ауар - Траоре (Корне, 76), Диас (Менди, 89), Депай (Маолида, 85)

Предупреждения: Набабкин, Натхо - Тузар, Корне

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