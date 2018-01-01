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Мораес сознался, что "нашел" в воротах после гола в матче с Лацио

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Жуниор Мораес принес ничью Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Лацио.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
Getty Images

Бразильский форвард Жуниор Мораес отличился красивым голом в ворота итальянского Лацио, тем самым добыв для Динамо выездную ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

После забитого гола нападающий достал какой-то предмет из сетки ворот, которые защищал голкипер Лацио. Арбитр за воротами не совсем понял что же произошло и потребовал Мораеса показать предмет.

"Все очень просто. В перерыве матча Дерлис Гонсалес положил в ворота свои витамины и сказал, что забьет сюда гол. А отличиться удалось мне, поэтому я забрал их себе", – объяснил Мораес в послематчевом интервью телеканалу Футбол.

Смотрите также видео обзор матча Лацио – Динамо. Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Жуниор Мораес, Лацио
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