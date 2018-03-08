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Атлетико – Локомотив Москва 3:0 видео голов и обзор матча

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Атлетико без проблем обыграл московский Локомотив в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Атлетико на своем поле одержал уверенную победу над Локомотивом в матче 1/8 финала Лиги Европы, трижды поразив ворота соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Локомотив:

Атлетико - Локомотив 3:0
Голы: Сауль, 22, Коста, 47, Коке, 90

Атлетико: Вернер - Хуанфран, Хименес, Лукас, Филипе Луис - Корреа (Ф. Торрес, 75), Томас, Сауль, Коке - Коста (Гамейро, 75), Гризманн (Витоло, 67)

Локомотив: Гилерме - Игнатьев (Лысов, 53), Кверквелия, Чорлука, Рыбусь - Ан. Миранчук (Коломойцев, 71), Денисов, Пейчинович - Ал. Миранчук, Эдер

Предупреждения: Корреа, Сауль - Ал. Миранчук, Эдер

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Теги: Атлетико, Локомотив, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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