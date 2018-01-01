Динамо сыграло на выезде вничью с Лацио

В Риме завершилась первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Лацио.

Динамо сыграло вничью в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы с Лацио.

На стартовом отрезке команды вели себя спокойно, однако интереснее смотрелись все же футболисты итальянского клуба. Тревожили частые потери мяча киевлян в центре поля, которые непременно приводили к острым выпадам со стороны “орлов“. Ближе заключительной десятиминутке первой половины матча динамовцы все же нащупали свою игру и сумели отвести ее со своей половины поля.

Во втором тайме подопечные Александра Хацкевича сразу же побежали вперед и это принесло свои плоды. На 52-й минуте встречи Артем Беседин скинул мяч на Виктора Цыганкова, после чего последний, оказавшись спиной к воротам, отправил снаряд пяткой в сетку ворот. Лацио хватило 10-ти минут, чтобы отыграться и выйти вперед – отличились лидеры римлян Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсон.

Наши игроки не поникли, а продолжали атаковать. Сперва неплохая возможность была у Йосипа Пиварича, а после у вышедшего на замену Жуниора Мораеса получился отменный удар из-за пределов штрафной площади, который принес Динамо такую ценную ничью.

Ответный матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский ровно через неделю (15 марта).

Лацио – Динамо 2:2

Голы: Иммобиле, 54, Андерсон, 62 – Цыганков, 52, Мораес, 67

Лацио: Стракоша – Раду, Де Врей, Уоллас (Нани, 85) – Баста (Патрик, 74), Милинкович-Савич, Лукас, Мурджа (Пароло, 74), Лукаку – Фелипе Андерсон, Иммобиле.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Буяльский, Гармаш – Морозюк, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков – Беседин.

Предупреждения: Мурджа, Милинкович-Савич, Лукаку – Пиварич, Кадар, Гармаш, Бойко

Удаление: Гармаш, после финального свистка