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Видео красивого гола Мораеса в ворота Лацио

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Смотрите видео гола Жуниора Мораеса в ворота Лацио в Лиге Европы.

Бразильский нападающий Динамо Жуниор Мораес принес украинской команде ничью в матче с Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

На 79-й минуте Мораес получил пас от Цыганкова, развернулся и красиво пробил в дальнюю девятку. Таким образом, Жениор установил окончательный счет в матче.

Добавим, что Динамо сыграло вничью с Лацио 2:2 в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите также видео красивого гола Цыганкова в матче с Лацио.

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Теги: Жуниор Мораес, Динамо Киев, Лацио, видео
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