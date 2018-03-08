Арсенал уверенно обыграл Милан в Лиге Европы

Подопечные Венгера одержали выездную победу.

Лондонский Арсенал выиграл центральный матч 1/8 финала Лиги Европы, на Сан-Сиро обыграл Милан со счетом 2:0.

Арсенал довольно быстро вышел вперед. На 15-й минуте Мхитарян получил пас от Озила, сместился в центр и пробил по воротам, мяч по пути задел Бонуччи и влетел в ворота.

После забитого гола Арсенал сбросил темп, уделив внимание обороне своих ворот, но при этом с удовольствием выбегая в контратаки.

В то время, как Милан атаковал без ударов, Арсенал под конец тайма провел две опасные атаки. В первом случае Мхитарян едва не повторил свой гол, когда получил пас от Уэлбека, убрал оппонента на замахе и пробил по воротам, но в этот раз мяч облизнул перекладину и покинул пределы поля.

А перед самым свистком на перерыв Озил нашел своим пасом Рэмси, Аарон убрал на замахе Доннарумму и закатил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме Арсенал еще реже ходил в атаку, отдав преимущество хозяев. Подопечные Гаттузо много владели мячом, но никаких дивидендов это не принесло. Фактически все ограничилосься лишь дальними ударами Бонавентуры, а вблизи ворот все свободные зоны были перекрыты.

Венгер тактически переиграл Гаттузо и перед домашним матчем преимущество в два мяча делает Арсенал фаворитом противостояния.