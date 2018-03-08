Лацио – Динамо: стартовые составы
Динамо 3 марта сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником киевлян станет итальянский Лацио.
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Лацио: Стракоша – Раду, Де Врей, Уоллас – Лукаку, Милинкович-Савич, Лукас, Мурджа, Баста – Фелипе Андерсон, Иммобиле.
Запасные: Герриери, Патрик, Нани, Баштуш, Пароло, Луис Альберто, Кайседо.
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Буяльский, Шапаренко – Морозюк, Гармаш, Цыганков – Беседин.
Запасные: Рудько, Шепелев, Мораес, Гонсалес, Хачериди, Миколенко, Алибеков.
Отметим, что точные составы станут известны ровно за час до начала встречи (21:05 по киевскому времени).
Напомним, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил