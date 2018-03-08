Лацио – Динамо: стартовые составы

Динамо сыграет на выезде с Лацио в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо 3 марта сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником киевлян станет итальянский Лацио.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Лацио: Стракоша – Раду, Де Врей, Уоллас – Лукаку, Милинкович-Савич, Лукас, Мурджа, Баста – Фелипе Андерсон, Иммобиле.

Запасные : Герриери, Патрик, Нани, Баштуш, Пароло, Луис Альберто, Кайседо.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Буяльский, Шапаренко – Морозюк, Гармаш, Цыганков – Беседин.

Запасные : Рудько, Шепелев, Мораес, Гонсалес, Хачериди, Миколенко, Алибеков.

Отметим, что точные составы станут известны ровно за час до начала встречи (21:05 по киевскому времени).

Напомним, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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