Динамо - Лацио: стартовые составы

Динамо сыграет дома с Лацио в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо 15 марта сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником киевлян станет итальянский Лацио.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Динамо: Бойко, Шепелев, Морозюк (к), Мораес, Цыганков, Пиварич, Бурда, Буяльский, Беседин, Кадар, Кендзера

Запасные: Рудько, Гонсалес, Шабанов, Хачериди, Шапаренко, Алибеков, Мбокани

Лацио: Стракоша, де Врей, Патрик, Лукас, Фелипе Андерсон, Пароло, Иммобиле, Луис Альберто, Лулич (к), Раду, Луис Фелипе

Запасные: Герриери, Лукаку, Нани, Баштуш, Кайседо, Марушич, Мурджа

Напомним, ответное противостояние 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио состоится 15 марта на НСК Олимпийский. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

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