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Динамо - Лацио: стартовые составы

Комментариев: 5
Динамо сыграет дома с Лацио в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Тренировка киевского Динамо
Тренировка киевского Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо 15 марта сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником киевлян станет итальянский Лацио.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Динамо: Бойко, Шепелев, Морозюк (к), Мораес, Цыганков, Пиварич, Бурда, Буяльский, Беседин, Кадар, Кендзера

Запасные: Рудько, Гонсалес, Шабанов, Хачериди, Шапаренко, Алибеков, Мбокани

Лацио: Стракоша, де Врей, Патрик, Лукас, Фелипе Андерсон, Пароло, Иммобиле, Луис Альберто, Лулич (к), Раду, Луис Фелипе

Запасные: Герриери, Лукаку, Нани, Баштуш, Кайседо, Марушич, Мурджа

Напомним, ответное противостояние 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио состоится 15 марта на НСК Олимпийский. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

Читай также анонс поединка Динамо – Лацио.

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Теги: футбол, Лацио, Динамо Киев, Лига Европы, стартовые составы, ориентировочные составы
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  15.03.2018, 21:17
Оценка:  -1
гость
21-14 рот тебя е...б...ъ
flomaster77    15.03.2018, 21:09
Оценка:  +1
flomaster77
Вылетят, этот чемпионат не уровень нынешнего Динамо.
Потому_что    15.03.2018, 20:23
Оценка:  +1
Потому_что
Первый пошел, судя по игре, не последний.
гость  (аноним)  15.03.2018, 19:38
Оценка:  -1
гость
динамо победит 2/1
Потому_что    15.03.2018, 20:44
Оценка:  +2
Потому_что
первый тайм владение мячом, Лацио-71%, Динамо-29%, за счет чего победят? Это же не бильярд, катают как детей, противно смотреть.
ШоколаднийЦар    08.03.2018, 21:14
Оценка:  +1
ШоколаднийЦар
Лацио победит.
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