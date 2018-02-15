Милан – Арсенал: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Милан в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "россонери" на домашнем поле примет лондонский Арсенал.
Букмекеры из компании bet365 на победу миланского клуба принимают ставки с коэффициентом 2,2. Успех гостей оценивается в 3,2. А ничейный исход поединка – 3,39.
Контора bwin также отдает небольшое преимущество команде Дженнаро Гаттузо. Так, на триумф Милана принимаются ставки с коэффициентом 2,3. Победа Арсенала оценивается в 3,0. Вероятность ничейного результата – 3,3.
Последние матчи Милана:
|28.02.2018
|Кубок Италии
|Лацио
|Милан
|0:0
|25.02.2018
|Серия А
|Рома
|Милан
|0:2
|22.02.2018
|Лига Европы
|Милан
|Лудогорец
|1:0
|18.02.2018
|Серия А
|Милан
|Сампдория
|1:0
|15.02.2018
|Лига Европы
|Лудогорец
|Милан
|0:3
Последние матчи Арсенала:
|04.03.2018
|Чемпионат Англии
|Брайтон
|Арсенал
|2:1
|01.03.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Манчестер Сити
|0:3
|25.02.2018
|Кубок Лиги
|Арсенал
|Манчестер Сити
|0:3
|22.02.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|Эстерсунд
|1:2
|15.02.2018
|Лига Европы
|Эстерсунд
|Арсенал
|0:3
Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы Милан – Арсенал состоится 8 марта на стадионе Сан Сиро. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Милан - Арсенал, которая будет доступная в этой статье 8 марта, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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