Милан – Арсенал 0:2 онлайн трансляция матча Лиги Европы

Милан примет Арсенал в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Милан - Арсенал, который состоится 8 марта.

Милан в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором “россонери“ на домашнем поле примет лондонский Арсенал.

Букмекеры из компании bet365 на победу миланского клуба принимают ставки с коэффициентом 2,2. Успех гостей оценивается в 3,2. А ничейный исход поединка – 3,39.

Контора bwin также отдает небольшое преимущество команде Дженнаро Гаттузо. Так, на триумф Милана принимаются ставки с коэффициентом 2,3. Победа Арсенала оценивается в 3,0. Вероятность ничейного результата – 3,3.

Последние матчи Милана:

28.02.2018 Кубок Италии Лацио Милан 0:0 25.02.2018 Серия А Рома Милан 0:2 22.02.2018 Лига Европы Милан Лудогорец 1:0 18.02.2018 Серия А Милан Сампдория 1:0 15.02.2018 Лига Европы Лудогорец Милан 0:3

Последние матчи Арсенала:

04.03.2018 Чемпионат Англии Брайтон Арсенал 2:1 01.03.2018 Чемпионат Англии Арсенал Манчестер Сити 0:3 25.02.2018 Кубок Лиги Арсенал Манчестер Сити 0:3 22.02.2018 Лига Европы Арсенал Эстерсунд 1:2 15.02.2018 Лига Европы Эстерсунд Арсенал 0:3

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы Милан – Арсенал состоится 8 марта на стадионе Сан Сиро. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Милан - Арсенал, которая будет доступная в этой статье 8 марта, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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