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Милан – Арсенал 0:2 онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Милан примет Арсенал в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Милан - Арсенал, который состоится 8 марта.
Милан – Арсенал 0:2 онлайн трансляция матча Лиги Европы
acmilan.com

Милан в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором “россонери“ на домашнем поле примет лондонский Арсенал.

 

Букмекеры из компании bet365 на победу миланского клуба принимают ставки с коэффициентом 2,2. Успех гостей оценивается в 3,2. А ничейный исход поединка – 3,39.

Контора bwin также отдает небольшое преимущество команде Дженнаро Гаттузо. Так, на триумф Милана принимаются ставки с коэффициентом 2,3. Победа Арсенала оценивается в 3,0. Вероятность ничейного результата – 3,3.

Последние матчи Милана:

28.02.2018Кубок ИталииЛациоМилан0:0
25.02.2018Серия АРомаМилан0:2
22.02.2018Лига ЕвропыМиланЛудогорец1:0
18.02.2018Серия АМиланСампдория1:0
15.02.2018Лига ЕвропыЛудогорецМилан0:3

Последние матчи Арсенала:

04.03.2018Чемпионат АнглииБрайтонАрсенал2:1
01.03.2018Чемпионат АнглииАрсеналМанчестер Сити0:3
25.02.2018Кубок ЛигиАрсеналМанчестер Сити0:3
22.02.2018Лига ЕвропыАрсеналЭстерсунд1:2
15.02.2018Лига ЕвропыЭстерсундАрсенал0:3

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы Милан – Арсенал состоится 8 марта на стадионе Сан Сиро. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Милан - Арсенал, которая будет доступная в этой статье 8 марта, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Милан, Арсенал, онлайн, Лига Европы, плей-офф, футбол
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