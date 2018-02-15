Лацио – Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Лацио примет киевское Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Лацио – Динамо Киев, который состоится 8 марта.

Киевское Динамо в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на выезде сыграет против Лацио.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является римский клуб. Так, на победу Лацио букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех Динамо оценивается в 8,0. А вероятность ничейного исхода – 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф итальянского клуба с коэффициентом 1,44. На победу подопечных Александра Хацкевича – 7,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,5.

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Отметим, первый матч 1/8 финала Лиги Европы Лацио – Динамо Киев состоится в 8 марта в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Лацио – Динамо Киев, которая будет доступная в этой статье 8 марта, начиная с 22:05 по киевскому времени.

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