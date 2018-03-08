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Лацио – Динамо Киев 2:2 как это было

Комментариев: 3
Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Лацио – Динамо.
Лацио – Динамо Киев: онлайн трансляция матча
Лацио – Динамо Киев: онлайн трансляция матча
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на выезде сыграет против Лацио.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является римский клуб. Так, на победу Лацио букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех Динамо оценивается в 8,0. А вероятность ничейного исхода – 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф итальянского клуба с коэффициентом 1,44. На победу подопечных Александра Хацкевича – 7,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,5.

Последние результаты Лацио

03.03.2018Чемпионат ИталииЛациоЮвентус 
28.02.2018Кубок ИталииЛациоМилан0:0
25.02.2018Чемпионат ИталииСассуолоЛацио0:3
22.02.2018Лига ЕвропыЛациоСтяуа5:1
19.02.2018Чемпионат ИталииЛациоВерона2:0

Последние результаты Динамо Киев

04.03.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевЗаря 
25.02.2018Чемпионат УкраиныВересДинамо Киев3:1
22.02.2018Лига ЕвропыДинамо КиевАЕК0:0
18.02.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевОлимпик1:0
15.02.2018Лига ЕвропыАЕКДинамо Киев1:1

Отметим, первый матч 1/8 финала Лиги Европы Лацио – Динамо Киев состоится в 8 марта в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Лацио – Динамо Киев, которая будет доступная в этой статье 8 марта, начиная с 22:05 по киевскому времени.

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Теги: Лацио, Динамо Киев, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, плей-офф, футбол
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Комментариев (3)
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Потому_что    08.03.2018, 22:59
Оценка:  +1
Потому_что
Как всегда, в нападении никого, Гармаш тупит, за счёт чего побеждать неизвестно.
ofizep    08.03.2018, 22:41
Оценка:  0
ofizep
Гармаш яке то пазоріщє. Я думав після аек його нафік списали. А нє Хацкевич тож бачу маладєц.
grin-ko    09.03.2018, 00:25
Оценка:  0
grin-ko
а хули ты не тренер Динамо?, а вижу ты еще тот долбодятел
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