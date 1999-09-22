Лацио – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Киевское Динамо отправилось в Рим на "первый тайм" двухматчевого противостояния с местным Лацио.

Киевское Динамо ожидает первый поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы на выезде против римского Лацио.

iSport.ua представляет вашему вниманию анонс грядущего матча.

Накануне

В первом раунде плей-офф Лиги Европы команда Александра Хацкевича буквально "пролезла" в следующий этап, пройдя греческий АЕК благодаря голу на выезде. Киевляне расписали ничью в Греции (1:1), а в повторном матче на НСК Олимпийский свели поединок к нулевой ничье и прошли дальше.

Лацио в 1/16 финала разобралось со Стяуа из Бухареста. "Орлы" минимально и, к слову, неожиданно уступили румынам в первом выездном матче (0:1), однако более, чем убедительно сыграли в родных стенах, добыв победу (5:1).

Динамо со скрипом входит в весеннею часть сезона, о чем свидетельствуют два вышеупомянутых матча с греческим АЕКом. "Бело-синее" минимально обыграли Олимпик в чемпионате Украины, а также умудрились уступить на выезде Вересу (1:3). Светлый проблеск в игре киевлян представляет собой победа в последнем туре над луганской Зарей. Динамовцы дважды уступали в счете по ходу второго тайма, однако сумели-таки вырвать три очка в компенсированное время. Надежда, как говорится, умирает последней, но трудовые три очка с Зарей должны придать позитивный импульс команде Александра Хацкевича.

Римляне проиграли в последних двух матчах на внутренней арене. Сперва команда Симоне Индзаги вылетела в серии послематчевых пенальти в кубковой игре с Миланом, а через несколько дней на своем поле минимально уступила Ювентусу.

Если пройтись по персоналиям, то в составе "римских орлов" устрашающе звучит имя Чиро Иммобиле. Итальянец лидирует в гонке бомбардиров в Серии А с 23-мя голами в активе. К слову, Иммобиле забил треть голов Лацио в нынешнем сезоне.

Грозному форварду Лацио Динамо может противопоставить Виктора Цыганкова, который в весенней части сезона радует болельщиков своей результативностью – четыре мяча в стартовых поединках. Также отметим, что Жуниор Мораэс после группового этапа обосновался в авангарде списка бомбардиров Лиги Европы. Бразилец делит второе место в рейтинге лучших голеадоров турнира, имея в своем активе шесть забитых мячей.

Александр Хацкевич взял с собой в Рим 21 футболиста. Среди них вновь не оказалось Дьемерси Мбокани. Похоже, что конголезец продолжает набирать оптимальную форму, тренируясь по индивидуальной программе. Отмечаем в составе делегации вице-чемпионов Украины молодых исполнителей в лице Дмитрия Хлебаса и Ахмеда Алибекова.

Тренерский штаб Лацио столкнулся с проблемой кадрового дефицита защитников. Против Динамо точно не сыграет центрбэк Мартин Касерес. Также римляне скорее всего недосчитаются полузащитника Адама Марушича. Однако не стоит потирать руки в надежде, что Лацио выйдет в облегченном составе, ведь отменных исполнителей под рукой у Индзаги пруд пруди.

Ориентировочные составы

Лацио: Стракоша – Габаррон, Де Врей, Фелипе – Баста, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Андерсон – Иммобиле.

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич – Шепелев, Буяльский, Гармаш, Гонсалес, Цыганков – Мораес.

Динамо и Лацио в своей истории встречались лишь раз на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 1999/00. Тогда римляне под руководством Свен-Йорана Эрикссона дважды обыграли Динамо Валерия Лобановского. "Бело-синие" уступили сперва в Киеве (0:1), а затем сложили оружие и в выездном матче (1:2).

Предыдущие встречи

02.11.99 Лига Чемпионов Динамо Киев – Лацио 0:1

22.09.99 Лига Чемпионов Лацио – Динамо Киев 2:1

Интересные факты

– Лацио на своем поле выиграл все пять матчей против украинских клубов при разнице мячей 16:3;

– Динамо выиграло 2 из 22 матчей с итальянскими командами;

– Динамо забивало в четырех последних выездных матчах на европейской арене.

Слова

Симоне Индзаги, Лацио: "Динамо регулярно играет в еврокубках и по опыту международных встреч превосходит нашу команду. Правда, сейчас у Динамо очень много молодых футболистов, но все они очень хорошего уровня. В свое время я встречался с Динамо как игрок в Лиге чемпионов, и от тех встреч осталось сильное впечатление от соперника и положительные эмоции от результата.

В двухраундовой дуэли очень важен результат первого матча, и я надеюсь, что при поддержке наших болельщиков мы сможем создать достаточный задел перед визитом в Киев. Мы дошли до 1/8 финала не для того, чтобы прекратить выступления в Лиге Европы на этой стадии".

Александр Хацкевич, Динамо: "У нас каждый день проходят педагогические беседы, независимо от того, с кем мы играем. Относительно итальянских команд, то, действительно, мы всегда трудно с ними играли. Если мы приехали в Рим, завтра на поле должно быть 11 гладиаторов, которые будут добывать результат.

Кто завтра выйдет против нас не имеет значения. У соперника все игроки сильны".

Что касается букмекеров, то здесь аналитики из bet 365 записали в фавориты хозяйскую команду. Так, ставки победу Лацио принимаются с коэффициентом 1.44. Возможный успех Динамо оценивается в 8,5. Ничья – 4,75.

Первый поединок в рамках 1/8 финала Лацио – Динамо пройдет в четверг, 8-го марта, на римском стадионе Олимпико. Стартовый свисток главного арбитра матча Матея Юга прозвучит в 22:05 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Лацио – Динамо Киев, которая начнется в 22:05 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Алексей Мацкевич, iSport.ua