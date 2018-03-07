Буяльский: Мы должны надежно сыграть в обороне и искать свой шанс в контратаках

Виталий Буяльский поделился ожиданиями от поединка с Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал о подробностях подготовки команды к первому матчу против итальянского Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

– Одна из претензий на старте нового года – полузащита не может связать три-четыре передачи. Как считаете, это лишние претензии к команде?

– Вопрос хороший. Но не только от полузащиты зависит, как мы контролируем мяч, как открываются игроки впереди. Возможно, подобное и было в матчах с АЕКом, но в чемпионате у нас 60-70% точных передач.

– На кого похоже Лацио, если сравнивать с кем-то из соперников, с которыми Динамо встречалось в Европе?

– Наверное, это Янг Бойз, поскольку они организовано играют в обороне, не оставляют свободных зон, и хорошо выбегают в атаку. Наша задача – надежно сыграть в обороне и при возможности искать шанс в контратаке.

– Стоит понимать, что тактика на завтрашний матч выбрана?

– Мы готовимся уже в течение недели, есть теоретические занятия, разрабатываем определенные комбинации. Процентов на 90 уже определились с тактикой, но точно уже скажет завтра главный тренер.

– Завтра, скорее всего, Динамо будет играть на контратаках, с одним нападающим. С вашей точки зрения, кто из нападающих будет полезным для такой схемы игры?

– Сильные качества есть у всех нападающих, а кого поставить на игру выберет главный тренер.

– Вы сравнили Лацио с Янг Бойз. Какая из команд сильнее? Как оцениваете Лацио в целом?

– Лацио сейчас на ходу в чемпионате, сбалансированная команда, грамотно играет в обороне. Завтра будет очень интересная игра, – приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы Лацио – Динамо Киев состоится в 8 марта в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Лацио – Динамо Киев, которая начнется в 22:05 по киевскому времени.

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