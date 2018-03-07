Хацкевич: Завтра на поле должно быть 11 гладиаторов

Главный тренер Динамо пообщался с журналистами накануне матча с Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился ожиданиями от первого матча с итальянским Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

– Итальянские команды, мягко говоря, неудобные для Динамо. Была какая-то психологическая беседа с подопечными по этому поводу?

– У нас каждый день проходят педагогические беседы, независимо от того, с кем мы играем. Относительно итальянских команд, то, действительно, мы всегда трудно с ними играли. Если мы приехали в Рим, завтра на поле должно быть 11 гладиаторов, которые будут получать результат.

– Лацио изучали по нарезках или кто-то смотрел вживую?

– На последних двух матчах присутствовал Алексей Михайличенко. Конечно, мы смотрели и матчи с Миланом и Ювентусом, также посмотрели игры со Стяуа. Информацию можно сейчас собрать довольно быстро, и ее достаточно.

– Завтра 8 марта. Собираетесь сделать подарок женщинам к празднику?

– Это будет дополнительный стимул. Наверное, и я, и вы многое потеряли, что будете находиться далеко от своих любимых. А если серьезно, то завтрашняя игра ничем не будет отличаться от других.

– Сейчас такое время в украинском футболе, что все обсуждают игру Динамо. Как на это реагируют игроки?

– Конечно, мы это видим и слышим. На сегодняшний день мы участвуем в трех турнирах, и во всех будем бороться за победу.

– Как вы считаете, какая из команд – Лацио, Милан, Арсенал – самая сильная в Лиге Европы?

– Те команды, которые нам не попали, нет смысла обсуждать. Нам выпал Лацио, и мы готовимся к матчам с этим клубом. А Милан или Арсенал будем обсуждать, когда будем играть с ними на последующих стадиях.

– Можете назвать состав на завтрашнюю игру?

– Если честно, я сам еще не знаю.

– Завтра Лацио может разбавить состав дублерами?

– Мы можем только предполагать. Кто будет завтра играть против нас, нет для нас разницы. У соперника все игроки сильны.

– Есть ли какой игрок в Лацио, который нравится вам?

– В свое время я играл здесь, кажется, в 1993 году. Поэтому я назову Пола Гаскойна.

– Завтра будете играть с одним или двумя нападающими?

– Шевченко точно не будет. Если серьезно, то в атаке играет вся команда. Надеюсь, вперед будет выходить больше игроков, чем это было с АЕКом, – приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы Лацио – Динамо Киев состоится в 8 марта в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Лацио – Динамо Киев, которая начнется в 22:05 по киевскому времени.

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