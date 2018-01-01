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РБ Лейпциг – Зенит: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Букмекеры считают Лейпциг фаворитом первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Зенита.
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Зенит от букмекеров
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Зенит от букмекеров
Getty Images

Лейпциг в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором будет принимать Зенит.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является Лейпциг. Так, на победу "быков" поля букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,64. Успех гостей оценивается в 5,75, ничейный исход – 3,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают Лейпциг фаворитом встречи, принимая ставки на триумф немецкой команды с коэффициентом 1,7, а на победу Зенита – 4,8. Ничья в этом поединке оценивается в 3,75.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы РБ Лейпциг – Зенит состоится 8 марта на стадионе Ред Булл Арена в Лейбциге. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

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Теги: РБ Лейпциг, Зенит, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Европы, плей-офф, футбол
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