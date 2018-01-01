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Милан – Арсенал: где смотреть матч Лиги Европы

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Где смотреть поединок Милан – Арсенал? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Милан – Арсенал.
Где смотреть матч Милан – Арсенал
Где смотреть матч Милан – Арсенал
Getty Images

Милан в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "россонери" на домашнем поле примет лондонский Арсенал.

В прямом эфире поединок Милан – Арсенал покажет канал Футбол 1. Также данный матч можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 2 и Беларусь 5.

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы Милан – Арсенал состоится 8 марта на стадионе Сан Сиро. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: Милан, Арсенал, где смотреть, Лига Европы, плей-офф, футбол
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