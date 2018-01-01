Лацио – Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают Лацио фаворитом встречи против киевского Динамо в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч Лацио – Динамо Киев от букмекеров Getty Images

Киевское Динамо в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на выезде сыграет против Лацио.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является римский клуб. Так, на победу Лацио букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех Динамо оценивается в 8,0. А вероятность ничейного исхода – 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф итальянского клуба с коэффициентом 1,44. На победу подопечных Александра Хацкевича – 7,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,5.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы Лацио – Динамо Киев состоится в 8 марта в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Лацио – Динамо Киев, которая начнется в 22:05 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!