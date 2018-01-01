Милан – Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч

Милан и Арсенал встретятся в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч Милан – Арсенал от букмекеров Getty Images

Милан в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "россонери" на домашнем поле примет лондонский Арсенал.

Букмекеры из компании bet365 на победу миланского клуба принимают ставки с коэффициентом 2,2. Успех гостей оценивается в 3,2. А ничейный исход поединка – 3,39.

Контора bwin также отдает небольшое преимущество команде Дженнаро Гаттузо. Так, на триумф Милана принимаются ставки с коэффициентом 2,3. Победа Арсенала оценивается в 3,0. Вероятность ничейного результата – 3,3.

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы Милан – Арсенал состоится 8 марта на стадионе Сан Сиро. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Милан - Арсенал, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!