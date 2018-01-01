Лацио – Динамо Киев: где смотреть матч Лиги Европы
Где смотреть поединок Лацио – Динамо Киев? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лацио – Динамо Киев.
Киевское Динамо в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на выезде сыграет против Лацио.
В прямом эфире поединок Лацио – Динамо Киев покажут каналы Украина и Футбол 2. Также данный матч можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 2 и Беларусь 5.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы Лацио – Динамо Киев состоится в 8 марта в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Лацио – Динамо Киев, которая начнется в 22:05 по киевскому времени.
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