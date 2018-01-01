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Лацио – Динамо Киев: где смотреть матч Лиги Европы

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Где смотреть поединок Лацио – Динамо Киев? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лацио – Динамо Киев.
Где смотреть матч Лацио – Динамо Киев
Где смотреть матч Лацио – Динамо Киев
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в четверг, 8 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на выезде сыграет против Лацио.

В прямом эфире поединок Лацио – Динамо Киев покажут каналы Украина и Футбол 2. Также данный матч можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 2 и Беларусь 5.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы Лацио – Динамо Киев состоится в 8 марта в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Лацио – Динамо Киев, которая начнется в 22:05 по киевскому времени.

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Теги: Лацио, Динамо Киев, где смотреть, Лига Европы, плей-офф, футбол
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