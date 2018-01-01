Мораес: Лацио – фаворит в матче с Динамо, но нельзя сказать, что они непобедимы

Жуниор Мораес поделился ожиданиями от противостояния с итальянским Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

Форвард Динамо оценил шансы киевлян в матчах с итальянским Лацио в рамках 1/8 финала Лиги Европы:

"Честно говоря, я не ожидал, что жребий сведет нас с Лацио. Думал, что мы сыграем против Виктории или Арсенала.

Лацио – фаворит в нашем противостоянии, но нельзя сказать, что они непобедимы. С итальянскими командами просто не бывает, ведь они очень сильны в обороне, а также грамотны в тактическом плане. Кроме того у Лацио очень сильная атака.

Я не вижу преимущества Лацио в том, что они проводят первый матч дома. Как по мне, то лучше на своем поле проводить ответную встречу. Мы должны добиться хорошего результата в Риме, а затем сыграть еще лучше в Киеве", – приводит слова Мораеса ресурс Lazio Press.

Отметим, что первый матч Лацио и Динамо пройдет в Риме в четверг, 8-го марта. Начало встречи – в 22:05 по киевскому времени.

Ранее Виктор Цыганков заявил, что Динамо нужно обязательно забить в выездном матче против Лацио.

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