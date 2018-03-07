Цыганков – о матче с Лацио: Нужно постараться забить в Риме

Виктор Цыганков оценил шансы Динамо в матче с итальянским Лацио в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков поделился ожиданиями от первого поединка с итальянским Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

– Волевая победа над Зарей (3:2) добавила положительных эмоций накануне выезда в Рим на матч с Лацио?

– Конечно. После этого матча эмоциональный фон намного лучше. Это наверняка добавит нам сил и эмоций перед игрой в Лиге Европы.

– Смотрели последнюю игру соперника в чемпионате – против Ювентуса?

– Да, смотрел. Лацио – хорошая команда, здорово играет в защите, компактно.

– Кого можете выделить по персоналиям?

– Понравился Фелипе Андерсон, Иммобиле хороший нападающий. Серб также понравился (Сергей Милинкович-Савич – прим. ред.).

– Четыре матча из шести последних в серии А Лацио проиграл. Можно говорить, что у них определенный спад?

– Сложно сказать. Мы не должны на это обращать внимание. Нужно смотреть на свою игру. Все будет зависеть от того, как подготовимся, и что сможем противопоставить сопернику.

– Какой результат матча в Риме будет для Динамо приемлемым?

– Считаю, нам нужно постараться обязательно забить, чтобы более уверенно чувствовать себя в домашнем матче. Мы всегда настраиваемся только на победу. Будем играть так, чтобы по сумме двух встреч пройти дальше, – сказал Цыганков в интервью изданию Sport.ua.

Напомним, что матч Лацио и Динамо пройде в четверг, 8-го марта, в Риме. Начало встречи – в 22:05 по киевскому времени.

Ранее Йожеф Сабо заявил, что шансы киевского Динамо в противостоянии Лацио минимальны.

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