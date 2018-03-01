Сабо: В матче с Лацио шансы Динамо минимальны

Йожеф Сабо поделился мнением относительно нынешнего состояния киевского Динамо.

Экс-тренер Динамо, а ныне телевизионный эксперт Йожеф Сабо считает, что у игроков киевлян нет мастерства, а также заявил, что шансы у команды Александра Хацкевича в матче с Лацио минимальны:

"Вижу, что не так происходит в Динамо. Обидно и жалко. Не хочу никого обижать, но у большинства футболистов столичной команды сейчас нет мастерства. Все шутят и просят принять Динамо, мол, пропадет команда. Я отвечаю, что тяжело найти тренера, который примет нынешнее Динамо. Кому нужны деньги, тот приедет, а так сейчас у клуба нет классных футболистов. К сожалению, их количества для качественного выполнения больших задач не хватает. Уже говорил, что не вижу, кого Андрею Шевченко приглашать из Динамо сейчас в сборную.

Шансы в матче с Лацио? Конечно, у киевлян они минимальные и дальше пройдет итальянский клуб. Как ни крути, но класс есть класс. Тот же АЕК мог забить в Киеве три гола, но везение было тоже на стороне команды Хацкевича. К сожалению, динамовской фирменной традиционной игры нет. Умения прессинговать нет, фланговой игры тоже", – приводит слова Сабо ресурс Команда 1.

Напомним, что киевское Динамо встретится с итальянским Лацио в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в Риме 8-го марта. Начало встречи – в 22:05.

Ранее украинский форвард Роман Яремчук заявил, что Динамо убило в нем футболиста.

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