Милан – Лудогорец 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Милан с минимальным счетом обыграл Лудогорец в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Милан уверенно прошел в 1/8 финала Лиги Европы twitter.com/acmilan

Гол Фабио Борини на 21-й минуте встречи принес Милану победу и в ответном матче против Лудогорца. По сумме двух матчей итальянский клуб уверенно прошел в следующую стадию еврокубкового турнира.

Милан - Лудогорец 1:0 (4:0 по сумме двух матчей)

Гол: Борини, 21

Милан: Доннарумма - Абате, Сапата, Романьоли (Бонуччи, 74), Родригес - Кессье (Маури, 56), Локателли, Монтоливо - Борини, Силва, Кутроне (Калинич, 56)

Лудогорец: Брун - Натанаэль, Моци, Терзиев, Сисиньо - Горальски, Анисет (Диаков, 82) - Вандерсон, Марселиньо (Кампаньяро, 63), Вура (Лукоки, 71) - Сверчок

Предупреждения: Бонуччи - Горальски

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