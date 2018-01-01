Милан – Лудогорец 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы
Милан с минимальным счетом обыграл Лудогорец в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Милан - Лудогорец 1:0 (4:0 по сумме двух матчей)
Гол: Борини, 21
Милан: Доннарумма - Абате, Сапата, Романьоли (Бонуччи, 74), Родригес - Кессье (Маури, 56), Локателли, Монтоливо - Борини, Силва, Кутроне (Калинич, 56)
Лудогорец: Брун - Натанаэль, Моци, Терзиев, Сисиньо - Горальски, Анисет (Диаков, 82) - Вандерсон, Марселиньо (Кампаньяро, 63), Вура (Лукоки, 71) - Сверчок
Предупреждения: Бонуччи - Горальски
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