Вымученный успех: как Динамо прошло АЕК в Лиге Европы
Домашняя ничья 0:0 позволила Динамо пройти в 1/8 финала турнира.
Вымученный успех: как Динамо прошло АЕК в Лиге Европы
© Олег Батрак, iSport.ua
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Вымученный успех: как Динамо прошло АЕК в Лиге Европы
Фото матча Динамо - АЕК
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Киевское Динамо сыграло вничью с греческим АЕКом и благодаря голу, забитому на выезде, вышло в 1/8 финала Лиги Европы.
Поединок в четверг прошел в Киеве на стадионе Олимпийский и завершился со счетом 0:0.
Смотрите лучшие фото матча Динамо – АЕК:
Фото - Олег Батрак, iSport.ua
Смотрите также видео обзор матча Динамо – АЕК.
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