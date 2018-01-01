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Вымученный успех: как Динамо прошло АЕК в Лиге Европы

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Домашняя ничья 0:0 позволила Динамо пройти в 1/8 финала турнира.
Вымученный успех: как Динамо прошло АЕК в Лиге Европы
© Олег Батрак, iSport.ua
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  • Фото матча Динамо - АЕК
Вымученный успех: как Динамо прошло АЕК в Лиге Европы
Фото матча Динамо - АЕК
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Киевское Динамо сыграло вничью с греческим АЕКом и благодаря голу, забитому на выезде, вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок в четверг прошел в Киеве на стадионе Олимпийский и завершился со счетом 0:0.

Смотрите лучшие фото матча Динамо – АЕК:

Фото - Олег Батрак, iSport.ua

Смотрите также видео обзор матча Динамо – АЕК.

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Теги: Динамо Киев, АЕК, Лига Европы, плей-офф, футбол
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