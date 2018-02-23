Хороший шаг вперед в плане развития: что говорили игроки Динамо после матча с АЕКом

Киевское Динамо вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо Киев по сумме двух матчей прошло гречкий АЕК в 1/16 финала Лиги Европы и вышло в следующий раунд.

После матча своим мнением о поединке поделился главный тренер, а также игроки украинского клуба.

Александр Хацкевич:

Была игра нервов на каждом участке поля. Где-то преимущество по владению мячом было у соперника, нам же не было смысла раскрываться. Хотели сыграть на быстром переходе из обороны в атаку. Были моменты как у наших ворот, так и у чужих. Мораес и Гонсалес должны были отдавать передачу Буяльскому. Но в этот период результат все-таки главное. Читайте далее..

Евгений Хачериди:

Самое главное, что мы прошли дальше и не пропустили. Второй тайм у нас был не самый лучший, но и в нем мы могли забить. Не совсем хорошая была погода, но она одинаковая для обеих команд. Где-то нам повезло, где-то мы не забили. Читайте далее...

Жуниор Мораес:

Был тяжелый матч, но главное, что мы вышли в следующий раунд.

Почему так и не удалось забить? Я пытался забить и мог это сделать, но сегодня был не мой день в отличие от матча с Партизаном, когда у меня было три момента, и я забил три мяча. Читайте далее...

Виталий Буяльский:

Играли по результату, который нас устраивал и прошли дальше. У нас было больше моментов, которые нужно было реализовывать. Если бы мне два раза отдали передачу, возможно, я бы забил. Или нет. Читайте дальше...

Николай Морозюк:

Думаю, нашу команду можно поздравить. Для нас это хороший шаг вперед в плане дальнейшего развития. Будем прибавлять и, думаю, у нас хорошие шансы выйти в следующую стадию Лиги Европы. Читайте дальше...

Смотрите также видео обзор матча Динамо – АЕК.

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