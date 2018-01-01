Бойко вышел на матч с АЕКом с травмой

Вратарь Динамо в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа играл с травмой бедра.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо – АЕК голкипер киевлян Денис Бойко вышел на поле, несмотря на травму бедра. Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов.

"Прошли. С этим болельщиков Динамо и поздравляю. Отдельно отмечу Дениса Бойко.

Вы заметили, что мяч выбивал не он, а Кадар? Как мне сказали, Денис играл с достаточно серьезной травмой бедра. Тем не менее, когда другой не вышел бы на поле, он сыграл, сделал шесть сейвов, и пару-тройку очень непростых", – написал Шахов на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Динамо по сумме двух матчей прошло АЕК и вышло в следующий раунд Лиги Европы.

Смотрите также видео обзор матча Динамо – АЕК.

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