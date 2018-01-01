Арсенал – Эстерсунд 1:2 видео голов и обзор матча

Арсенал на своем поле проиграл Эстерсунду, но сумел пройти в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух матчей.

Арсенал проиграл Эстерсунду, но прошел дальше по сумме двух матчей twitter.com/Arsenal Эстерсунд в гостях сумел одолеть лондонский Арсенал в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но по сумме двух матчей выбыл из борьбы за трофей. Арсенал - Эстерсунд 1:2 (4:2 по сумме двух матчей)

Голы: Колашинац, 47 - Айеш, 22, Сема, 23 Арсенал: Оспина - Бельерин, Чеймберс, Холдинг, Колашинац - Мхитарян, Эльнени, Мэйтленд-Найлз (Джака, 46), Ивоби (Нельсон, 90+2) - Уилшер (Уиллок, 76) - Уэлбек Эстерсунд: Кейта - Мукийби (Исламович, 73), Папаяннопулос, Петтерсон, Видгрен - Айеш (Текие, 52), Эдвардс, Нури, Сема - Годдос, Хопкатт (Арин, 81) Предупреждения: Мэйтленд-Найлз, Мхитарян - Эдвардс, Видгрен Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Горемыкина Екатерина