Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арсенал – Эстерсунд 1:2 видео голов и обзор матча

Комментариев: 0
Арсенал на своем поле проиграл Эстерсунду, но сумел пройти в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух матчей.

Арсенал проиграл Эстерсунду, но прошел дальше по сумме двух матчей
Арсенал проиграл Эстерсунду, но прошел дальше по сумме двух матчей
twitter.com/Arsenal

Эстерсунд в гостях сумел одолеть лондонский Арсенал в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но по сумме двух матчей выбыл из борьбы за трофей.

Арсенал - Эстерсунд 1:2 (4:2 по сумме двух матчей)
Голы: Колашинац, 47 - Айеш, 22, Сема, 23

Арсенал: Оспина - Бельерин, Чеймберс, Холдинг, Колашинац - Мхитарян, Эльнени, Мэйтленд-Найлз (Джака, 46), Ивоби (Нельсон, 90+2) - Уилшер (Уиллок, 76) - Уэлбек

Эстерсунд: Кейта - Мукийби (Исламович, 73), Папаяннопулос, Петтерсон, Видгрен - Айеш (Текие, 52), Эдвардс, Нури, Сема - Годдос, Хопкатт (Арин, 81)

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз, Мхитарян - Эдвардс, Видгрен

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Арсенал, Эстерсунд, Лига Европы, плей-офф, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь