РБ Лейпциг – Наполи 0:2 видео голов и обзор матча

Наполи в гостях сумел дважды поразить ворота РБ Лейпцига в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Наполи обыграл РБ Лейпциг, но не прошел дальше twitter.com/sscnapoli

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы РБ Лейпциг на своем поле уступил Наполи со счетом 0:2, но все же прошел дальше благодаря правилу выездного гола.

РБ Лейпциг - Наполи 0:2 (3:3 по сумме двух матчей)

Голы: Зьелински, 33, Инсинье, 86

РБ Лейпциг: Гуляси - Лаймер, Конате, Упамекано, Бернардо - Забитцер, Демме, Кампль, Брума (Форсберг, 73) - Поульсен (Ильзанкер, 90+1), Вернер (Огустин, 85)

Наполи: Рейна - Маджио, Альбиоль, Тонелли, Руй (Хисай, 68) - Аллан, Диавара (Жоржиньо, 82), Гамшик (Кальехон, 65) - Зьелински, Мертенс, Инсинье

Предупреждения: Поульсен, Кампль, Забитцер - Тонелли, Зельински.

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