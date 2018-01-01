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Локомотив – Ницца 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Локомотив минимально обыграл Ниццу в ответном матче 1/16 Лиги Европы.

Локомотив дома обыграл Ниццу
Локомотив дома обыграл Ниццу
twitter.com/EuropaLeague

Локомотив в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле одолел Ниццу со счетом 1:0 и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира.

Локомотив - Ницца 1:0 (4:2 по сумме двух матчей)
Гол: Денисов, 30

Локомотив: Гилерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь - Ан. Миранчук, Денисов, Фернандеш - Фарфан (Коломейцев, 24), Ари (Эдер, 64), Ал. Миранчук (Тарасов, 84)

Ницца: Бенитес - Бюрнер, Сарр, Данте, Перро - Сиприен, Сери (Сако, 84), Леес-Мелу - Сен-Максимен (Тамезе, 79), Балотелли, Плеа (Макенго, 79)

Предупреждения: Денисов, Фернандеш - Балотелли, Сарр, Леес-Мелу

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Теги: Ницца, Локомотив, Лига Европы, видео голов, обзор матча, плей-офф, футбол
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