Локомотив – Ницца 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Локомотив минимально обыграл Ниццу в ответном матче 1/16 Лиги Европы.

Локомотив дома обыграл Ниццу twitter.com/EuropaLeague

Локомотив в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле одолел Ниццу со счетом 1:0 и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира.

Локомотив - Ницца 1:0 (4:2 по сумме двух матчей)

Гол: Денисов, 30

Локомотив: Гилерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь - Ан. Миранчук, Денисов, Фернандеш - Фарфан (Коломейцев, 24), Ари (Эдер, 64), Ал. Миранчук (Тарасов, 84)

Ницца: Бенитес - Бюрнер, Сарр, Данте, Перро - Сиприен, Сери (Сако, 84), Леес-Мелу - Сен-Максимен (Тамезе, 79), Балотелли, Плеа (Макенго, 79)

Предупреждения: Денисов, Фернандеш - Балотелли, Сарр, Леес-Мелу