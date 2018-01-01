Динамо пробилось в 1/8 финала Лиги Европы

Динамо по сумме двух матчей прошло в следующий раунд Лиги Европы.

Динамо не сумело обыграть АЕК в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

Обе команды осторожно провели начало встречи. Первый по-настоящему опасный момент произошел лишь на 27-й минуте поединка, когда греки чудом не открыли счет. Николай Морозюк в прыжке сумел вынести мяч из пустых ворот. Динамовцы ответили спустя три минуты. Денис Гармаш после подачи с углового нанес удар головой – голкипера АЕКа подстраховал защитник.

Второй тайм прошел по сценарию недельной давности. "Византийцы" стали нагнетать, а подопечные Александра Хацкевича – прижиматься к своим воротам. На 52-й минуте греки нас простили во второй раз. Масуд Шоджаи умудрился не замкнуть прострел, пробив выше ворот с нескольких метров.

Справедливости ради стоит отметить нереализованные стопроцентные выходы Жуниора Мораеса и Дерлиса Гонсалеса. Однако ни бразилец, ни парагваец не смогли поразить ворота Василиоса Баркаса.

Таким образом, Динамо в нервном поединке сумело не пропустить дома и пройти в следующий раунд Лиги Европы благодаря голу на выезде. Напомним, в Афинах "бело-синие" сыграли со счетом 1:1.

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра (23 февраля) в 14:00 по киевскому времени.

Динамо – АЕК 0:0 (первый матч 1:1)

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Буяльский, Шепелев (Беседин, 76) – Гонсалес, Гармаш, Цыганков – Мораес

АЕК: Баркас – Бакакис, Лабропулос, Чигринский, Гало – Галанопулос (Айдаревич, 81), Симоэс – Христодулопулос (Якумакис, 74), Шоджаеи, Бакасетас (Клонаридис, 70) – Араухо

Предупреждения: Мораес – Симоэс, Галанопулос, Гало, Масуд, Чигринский, Араухо