Динамо – АЕК: анонс матча Лиги Европы

Динамо примет АЕК в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо 22 февраля проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.

iSport.ua представляет вашему вниманию анонс матча Динамо – АЕК.

Накануне

Первая встреча команд завершилась вничью со счетом 1:1. Киевляне забили важный гол на выезде в первом тайме, однако во второй половине отдали инициативу хозяевам и пропустили под занавес игры. В целом можно считать, что результат положительный для "бело-синих", учитывая фактор первого официального поединка в году.

Оба коллектива успели сыграть в национальных первенствах. Динамовцы справились с Олимпиком (1:0) в стартовом матче весенней части УПЛ, а АЕК, в свою очередь, разгромил в родных стенах Ксанти (4:0).

На предматчевой пресс-конференции Динамо представило своих зимних новичков, которые подписали полноценные контракты с клубом. К слову, из них смогут помочь команде лишь двое – Артем Шабанов и Карлос Самбрано, а Руслан Ротань и Беньямин Вербич уже были заявлены за свои прежние коллективы.

Не поможет киевлянам по-прежнему травмированный Сергей Сидорчук. Очередное повреждение получил Дьемерси Мбокани.

У соперника не сыграют Огнен Враньеш и Марко Ливайа (оба – перебор желтых карточек). Под вопросом участие Уроша Чосича, Элдера Лопеша и Панайотиса Коне.

Интересные факты

Динамо идет без поражений в шести последних еврокубковых матчах на своем поле, причем пять из них выиграло;

Киевляне стали третьей по результативности (15 голов) командой групповой стадии после Зенита (17) и Реал Сосьедад (16);

АЕК не проигрывает в Европе девять встреч, из них шесть последних завершил вничью. Из этих девяти матчей в пяти афиняне не пропустили;

"Византийцы" – единственный участник группового этапа, который не потерпел ни одного поражения и занял второе место. Все остальные – Аталанта, Зальцбург и Зенит – финишировали первыми;

Динамо десять раз начинало противостояние в плей-офф с гостевой ничьей и в девяти случаях проходило дальше, причем четырежды счет в первом поединке был 1:1;

Также вы можете ознакомиться со статистикой встреч нашей команды с греческими клубами в предыдущем анонсе, либо в специальной статье, посвященной истории противостояний.

Слова

Александр Хацкевич, Динамо: "Несмотря на кадровые проблемы у нашего соперника, о какой расслабленности можно говорить? Мы вообще об этом не думаем! Мы думаем о задаче, которая стоит перед нашей командой – о выходе в следующий этап Лиги Европы. Кадровые проблемы АЕКа – вопросы тренера этой команды. Вообще, греческая команда действует в том же ключе, что и раньше, – играет агрессивно. Не думаю, что у нашего оппонента за неделю что-то может поменяться в игре".

Маноло Хименес, АЕК: "Нас беспокоят две вещи: усталость и погода. Понятно, что матч начнется со счета 0:0, который нас не устраивает, потому придется сразу начинать работать для достижения результата. Это, конечно, будет нелегко, но мы попробуем. Перед игрой я спрошу игроков, которые выходили на поле против Ксанти, насколько они готовы, поскольку впереди еще матч с Атромитосом. Но, у меня есть уже свое видение состава и схемы нашей игры. Климатические условия будут оставлять желать лучшего, но в целом, каким-то особыми они для нас не станут, мы имеем опыт игры при такой погоде. Во всех случаях, они не могут служить оправданием".

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Гонсалес, Цыганков – Мораес.

АЕК: Баркас – Гало, Чигринский, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Галанопулос – Бакасетас, Айдаревич, Христодулопулос – Якумакис.

Что касается букмекеров, то они отдают предпочтение хозяевам поля. На победу подопечных Александра Хацкевича принимаются ставки с коэффициентом 1,85. Успех греческого клуба оценивается в 5,25. А вероятность ничейного исхода встречи – 3,39.

Прогноз нашей редакции – 2:1.

Напомним, ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы Динамо – АЕК состоится 15 февраля в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Обслужит встречу словенский рефери Матей Юг. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

Александр Коршиков, iSport.ua

Читать @korshykov