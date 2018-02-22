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Динамо – АЕК 0:0 онлайн трансляция матча Лиги Европы

Комментариев: 2
Динамо примет АЕК в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Динамо Киев – АЕК: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Динамо Киев – АЕК: онлайн трансляция матча Лиги Европы
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в четверг, 22 февраля, проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором на домашнем стадионе примет АЕК (первый матч в Греции завершился вничью 1:1).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является киевский клуб. Так, на победу Динамо букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,8. Успех АЕКа оценивается в 4,75. А вероятность ничейного исхода – 3,39.

Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф украинского клуба с коэффициентом 1,83. На победу греческой команды – 3,4. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Последние результаты Динамо

18.02.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевОлимпик1:0
15.02.2018Лига ЕвропыАЕКДинамо Киев1:1
11.02.2018Товарищеский матчСарпборгДинамо Киев1:0
08.02.2018Товарищеский матчДинамо КиевТяньцзинь Тэда3:1
03.02.2018Товарищеский матчЭстерсундДинамо Киев2:2

Последние результаты АЕКа

18.02.2018Чемпионат ГрецииАЕККсанти4:0
15.02.2018Лига ЕвропыАЕКДинамо Киев1:1
11.02.2018Чемпионат ГрецииАЕКАстерас1:0
07.02.2018Кубок ГрецииАЕКОлимпиакос2:1
04.02.2018Чемпионат ГрецииОлимпиакосАЕК1:2

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 22 февраля, начиная с 20:00 по киевскому времени.Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо Киев – АЕК состоится в 22 февраля на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: Динамо Киев, АЕК, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, плей-офф, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.02.2018, 21:37
Оценка:  +1
гость
Хач, іоб твою *ать, убери цю сцуку Гармошку!!!
Потому_что    22.02.2018, 21:33
Оценка:  0
Потому_что
Смотреть тошно такую игру..продали клуб что ли..
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