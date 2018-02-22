Динамо – АЕК 0:0 онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо примет АЕК в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Киевское Динамо в четверг, 22 февраля, проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором на домашнем стадионе примет АЕК (первый матч в Греции завершился вничью 1:1).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является киевский клуб. Так, на победу Динамо букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,8. Успех АЕКа оценивается в 4,75. А вероятность ничейного исхода – 3,39.

Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф украинского клуба с коэффициентом 1,83. На победу греческой команды – 3,4. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Последние результаты Динамо 18.02.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Олимпик 1:0 15.02.2018 Лига Европы АЕК Динамо Киев 1:1 11.02.2018 Товарищеский матч Сарпборг Динамо Киев 1:0 08.02.2018 Товарищеский матч Динамо Киев Тяньцзинь Тэда 3:1 03.02.2018 Товарищеский матч Эстерсунд Динамо Киев 2:2

Последние результаты АЕКа 18.02.2018 Чемпионат Греции АЕК Ксанти 4:0 15.02.2018 Лига Европы АЕК Динамо Киев 1:1 11.02.2018 Чемпионат Греции АЕК Астерас 1:0 07.02.2018 Кубок Греции АЕК Олимпиакос 2:1 04.02.2018 Чемпионат Греции Олимпиакос АЕК 1:2

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 22 февраля, начиная с 20:00 по киевскому времени.Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо Киев – АЕК состоится в 22 февраля на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!