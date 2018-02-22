Динамо – АЕК 0:0 онлайн трансляция матча Лиги Европы
Киевское Динамо в четверг, 22 февраля, проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором на домашнем стадионе примет АЕК (первый матч в Греции завершился вничью 1:1).
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является киевский клуб. Так, на победу Динамо букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,8. Успех АЕКа оценивается в 4,75. А вероятность ничейного исхода – 3,39.
Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф украинского клуба с коэффициентом 1,83. На победу греческой команды – 3,4. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.
|18.02.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Олимпик
|1:0
|15.02.2018
|Лига Европы
|АЕК
|Динамо Киев
|1:1
|11.02.2018
|Товарищеский матч
|Сарпборг
|Динамо Киев
|1:0
|08.02.2018
|Товарищеский матч
|Динамо Киев
|Тяньцзинь Тэда
|3:1
|03.02.2018
|Товарищеский матч
|Эстерсунд
|Динамо Киев
|2:2
|18.02.2018
|Чемпионат Греции
|АЕК
|Ксанти
|4:0
|15.02.2018
|Лига Европы
|АЕК
|Динамо Киев
|1:1
|11.02.2018
|Чемпионат Греции
|АЕК
|Астерас
|1:0
|07.02.2018
|Кубок Греции
|АЕК
|Олимпиакос
|2:1
|04.02.2018
|Чемпионат Греции
|Олимпиакос
|АЕК
|1:2
Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 22 февраля, начиная с 20:00 по киевскому времени.Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо Киев – АЕК состоится в 22 февраля на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.
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