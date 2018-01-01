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Цыганков: В ответном матче нам будет проще, мы знаем о возможностях АЕКа

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Виктор Цыганков поделился ожиданиями от игры с АЕКом в плей-офф Лиги Европы.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков пообщался с журналистами накануне ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа.

После зимней паузы в официальных матчах забиваешь только ты. Это особая подготовка или особый настрой?

– Неважно кто забивает, главное, чтобы команда добивалась результата. Именно ради этого мы все и стараемся.

– Что тяжелее – играть на выезде или дома?

– Думаю, что в ответном матче будет проще. Сейчас мы уже знаем, на что способен соперник, да и поддержка зрителей нам поможет.

– Ты в начале сборов занимался по индивидуальной программе. А каково твое состояние сейчас?

– Две официальные игры сыграл неплохо, выхожу на поле с настроем отдавать все силы борьбе. Думаю, что совсем скоро скоро наберу оптимальные кондиции.

– Тебя уже начали называть лидером команды…

– Я все это не слушаю, просто выхожу играть и стараюсь, чтобы команда побеждала, – отметил Цыганков на пресс-конференции.

Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо – АЕК состоится в четверг, 22 февраля, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо – АЕК.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, АЕК, Виктор Цыганков
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