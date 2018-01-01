Хацкевич: Никакой расслабленности перед АЕКом быть не может

Тренер Динамо поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа рассказал о кадровой ситуации в команде, а также отметил, что никакой расслабленности перед поединком нет.

– У Гонсалеса, Гармаша и Шапаренко были проблемы в матче с Олимпиком. Как они себя чувствуют?

– Все они, к счастью, в поединке с Олимпиком получили незначительные повреждения. Со вчерашнего дня и Гонсалес, и Гармаш, и Шапаренко уже тренируются в общей группе и наравне со всеми готовятся к завтрашнему матчу.

– Как дела у Пиварича, который травмировался еще на сборах?

– Пока не прошли сроки, по которым он может вернуться на поле именно в матчах. Сегодня он примет участие в игровой тренировке, но это будет его первое появление после полученной травмы.

– Мбокани перед первым матче с АЕКом сказал, что не готов к игре. Какова с ним ситуация сейчас?

– Мбокани оказался в нашем лазарете. По итогам медицинского осмотра, который он прошел в понедельник выяснилось, что его травма не позволяет ему работать в общей группе. Так что сейчас он работает по индивидуальной программе. Согласно прогнозам врачей, к полноценным тренировкам Мбокани сможет вернуться только через две-три недели. У него достаточно серьезная ситуация...

– Несколько ключевых футболистов АЕКа в ответном матче с Динамо не сыграют. Это ваших подопечных не расслабляет?

– О какой расслабленности можно говорить? Мы вообще об этом не думаем! Мы думаем о задаче, которая стоит перед нашей командой – о выходе в следующий этап Лиги Европы. Кадровые проблемы АЕКа – вопросы тренера этой команды. Почему это нас должно как-то расслаблять?

– Когда мы увидим в матчах Динамо Самбрано?

– Как только он будет готов, то появится на футбольном поле. Сейчас Самбрано активно тренируется в двухрразовом режиме. Завтра он точно не сыграет.

– Как оцените двигательную активность своей команды сейчас?

– Скажу так: в матче с Олимпиком мы пробежали 117 км. В прошлом году наш максимум в этом плане был 112 км. Так что двигательная активность у нас сейчас достаточно хорошая. Техническое качество, конечно, вызывает опасение, но тут мы должны прибавлять с каждым матчем.

– Мнение об АЕКе у вас за последнее время не поменялось? В частности, после того, как Динамо сыграло с этой командой первый матч.

– АЕК действует в том же ключе, что и раньше, – играет агрессивно. Не думаю, что у команды за неделю что-то может поменяться в игре, – сказал Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо Киев – АЕК состоится в 22 февраля на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – АЕК.

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