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АЕК советует своим болельщикам ходить в Киеве группами и не носить клубную атрибутику

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Рекомендации были даны после обсуждения и согласования с Динамо.
Болельщики АЕКа
Болельщики АЕКа
aekfc.gr

Греческий АЕК дал рекомендации своим болельщикам, которые приедут в Украину на ответный матч 1/16 Лиги Европы против киевского Динамо.

На официальной странице в Facebook команды из Афин были опубликованы советы, как себя вести и где не стоит появляться, чтобы не нарваться на неприятности.

В частности, греческим болельщикам советуют ходить небольшими группами, чтобы не привлекать особого внимания к себе, но и не ходить по одному. Не рекомендуется ходить за пределами стадиона с клубной атрибутикой АЕКа. Не стоит уходить далеко от центра и посещать криминальные районы.

Отмечается, что в Украине сейчас нестабильная политическая обстановка и проходят митинги в центре города, которые лучше обходить стороной.

Интересно, что все эти рекомендации были даны после обсуждения и согласования с Динамо, так как киевский клуб не хочет, чтобы приезжие болельщики пострадали.

Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо Киев – АЕК состоится в 22 февраля на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – АЕК.

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Теги: АЕК, болельщики, Киев, Динамо Киев, Лига Европы, плей-офф, футбол
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