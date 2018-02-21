Наполи заплатил Лейпцигу, чтобы их тренер мог курить в раздевалке

Маурицио Сарри известен своим пристрастием к вредной привычке.

В гостевой раздевалке на стадионе РБ Лейпциг в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с Наполи сделали специальную комнату, где главный тренер итальянской команды Маурицио Сарри сможет курить, сообщает Bild.

Как сообщает издание, немецкий клуб установил стену с дверью в гостевой раздевалке так, что теперь массажный стол располагается в небольшом помещении, в котором сможет курить специалист.

Кроме того, были отключены все детекторы дыма. Это было сделано по просьбе итальянской команды, которая заплатила за эту услугу.

Отметим, что в первом матче Наполи на своем поле потерпел поражение со счетом 1:3. Ответная игра пройдет 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Наполи установил клубный рекорд в чемпионате Италии.

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