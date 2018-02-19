Леоненко: Динамо играет как в 1992 году

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко оценил игру Динамо в матче против АЕКа.

"В забитом голе у Динамо участвовали два-три человека, командных действий я здесь не вижу. В первом тайме киевляне и сами не играли, и грекам не давали. Повезло, что забили. А второй тайм комментировать даже не стоит: скорее всего, в раздевалке ребятам сказали "играйте на контратаках", а игроки это поняли по-своему. Мораес бегал весь тайм только около своей штрафной, вот и неудивительно, что пропустили.

Динамо само отдало инициативу, да причем настолько, что из средней команды АЕКа сделали Барселону. Киевляне заставили греков атаковать, это самое неприятное. Результат пока есть, а игру нужно где-то искать или покупать. Психология игры "на удержание" сильно мешает", – сказал Виктор Леоненко в эфире программы Великий футбол.

"Когда я приехал в Киев в 92-м мы играли так, как Динамо сейчас, полагаясь на индивидуальное мастерство футболистов атаки. Это было четверть века назад, и это я видел в Афинах. Если что-то впереди у кого-то получилось, то забили и случайно выиграли. Два или три человека решили игру, а там команда отбилась, да и все. Так мы раньше и играли", – добавил экс-футболист Динамо.

Напомним, киевское Динамо сыграло вничью с АЕКом (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

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