Чигринский: Ответный матч с Динамо будет не из простых, наша задача – играть агрессивно

Дмитрий Чигринский прокомментировал матч АЕК против Динамо в 1/16 Лиги Европы.

Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский рассказал, как греческая команда готовилась в поединку с киевлянами и чего ждет от ответного матча в Киеве.

"Наш тренер с большим уважением отнесся к Динамо, велась серьезная подготовка. Но турнирная ситуация АЕК в чемпионате Греции такова, что приходится проводить ротацию. Наставник поменял состав более чем наполовину, и он выглядел достаточно неожиданным для болельщиков. Да и для Динамо, думаю, тоже. А тут еще два исполнителя получили травмы, а несколько футболистов вообще оказались вне заявки. Мы, конечно, не отказываемся и от Лиги Европы, и от Кубка Греции, но чемпионат все-таки важнее.

Мы предполагали, что физически должны быть готовы лучше, чем игроки Динамо. Так оно и получилось. У нас много матчей, все время по две игры в неделю, но вот эта ротация как раз и освежила команду.

Киевляне были для нас во многом загадкой. Все-таки два месяца они не играли в официальных турнирах. Мы за это время провели очень много поединков.

Во втором тайме наставник начал вносить определенные коррективы в действия команды, проводить замены. Вышли футболисты, которые постоянно играют, и это помогло спасти поединок. Все-таки у Динамо не было моментов у наших ворот. Только один – и они его реализовали. Думаю, что шансы по-прежнему остаются 50 на 50. У нас, правда, из-за дисквалификации не сыграют два основных футболиста, но в Киеве тоже может произойти ротация, ведь потом нас ждет важнейшая выездная встреча в чемпионате.

Конечно, ответный матч будет не из простых – на своем поле киевляне могут преобразиться. Плюс перелет, а также сложные погодные условия. Все-таки Динамо – это Динамо.

Но наша задача будет прежней – играть агрессивно. Нам тренер всегда об этом говорит, отмечая, что если не будет интенсивности, мы станем обыкновенной командой. А в четверг АЕК провел второй тайм на приличном уровне, – сказал Чигринский в интервью Команде №1.

Напомним, матч АЕК - Динамо закончился со счетом 1:1, а ответный поединок пройдет в Киеве 22 февраля.

Ранее сообщалось, что говорили игроки Динамо после матча против АЕК.