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Хачериди: Греки провоцировали нас, кричали после любого касания

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Защитник Динамо поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Евгений Хачериди прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа.

"Результат закономерный, неплохой. Второй тайм провалили, плохо сыграли. Все были сконцентрированы, но не хватило сил. Команда не в накате, только после сборов.

Греки провоцировали нас, кричали после любого касания. В целом это неплохая команда, хорошая. Мы смотрели их матчи, тренеры говорили нам, что они агрессивные в атаке.

Перед ответным матчем у нас есть небольшое преимущество. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас.

Команда набирает по чуть-чуть форму, к ответной игре, думаю, будем в хороших кондициях", – сказал Хачериди.

Напомним, что Динамо не удержало победу над АЕКом. Смотрите также видео голов и обзор матча АЕК – Динамо Киев.

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Теги: Евгений Хачериди, Динамо Киев, АЕК, Лига Европы, плей-офф, футбол
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