Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гонсалес: В Киеве нужно закрепить тот результат, которого мы достигли в Афинах

Комментариев: 2
Автор голевой передачи на Виктора Цыганкова в матче с АЕКом Дерлис Гонсалес прокомментировал события на поле.
Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа.

"Быстрый гол? Тренер просил нас с первых минут прессинговать, что мы и сделали.

Это наигранная комбинация или импровизация? Во время теоретических занятий мы смотрели эпизоды игры АЕКа против различных соперников, и поняли, что можно отдавать подобные передачи за спину защитникам. Мы отработали это на тренировках, и сегодня это получилось в игре.

Во втором тайме мы, конечно, "подсели", и они усилили давление на наши ворота, но, считаю, результата мы добились положительного. Было хорошо слышно их шумных болельщиков, но, думаю, наши фанаты в Киеве поддержат нас не хуже.

Какое настроение царило в раздевалке после игры? Жаль, что не добились победы, но ничего страшного,  у нас еще есть ответная игра дома – будем надеяться на хороший результат.

Мы играем дома, поэтому, естественно, следует закрепить тот результат, которого мы достигли в Афинах", – цитирует игрока официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо не удержало победу над АЕКом. Смотрите также видео голов и обзор матча АЕК – Динамо Киев.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Дерлис Гонсалес, Динамо Киев, АЕК, Лига Европы, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.02.2018, 09:03
Оценка:  0
гость
який в біса результат. виграш - оце єдиний результат, який потрібно закріплювати. кривоногі
гость  (аноним)  16.02.2018, 08:38
Оценка:  -1
гость
2:2 закрепите!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь