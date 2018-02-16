Гонсалес: В Киеве нужно закрепить тот результат, которого мы достигли в Афинах

Автор голевой передачи на Виктора Цыганкова в матче с АЕКом Дерлис Гонсалес прокомментировал события на поле.

Полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа.

"Быстрый гол? Тренер просил нас с первых минут прессинговать, что мы и сделали.

Это наигранная комбинация или импровизация? Во время теоретических занятий мы смотрели эпизоды игры АЕКа против различных соперников, и поняли, что можно отдавать подобные передачи за спину защитникам. Мы отработали это на тренировках, и сегодня это получилось в игре.

Во втором тайме мы, конечно, "подсели", и они усилили давление на наши ворота, но, считаю, результата мы добились положительного. Было хорошо слышно их шумных болельщиков, но, думаю, наши фанаты в Киеве поддержат нас не хуже.

Какое настроение царило в раздевалке после игры? Жаль, что не добились победы, но ничего страшного, у нас еще есть ответная игра дома – будем надеяться на хороший результат.

Мы играем дома, поэтому, естественно, следует закрепить тот результат, которого мы достигли в Афинах", – цитирует игрока официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо не удержало победу над АЕКом. Смотрите также видео голов и обзор матча АЕК – Динамо Киев.

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