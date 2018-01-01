Шепелев: Во втором тайме, можно сказать, что соперник нас переиграл

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев после выездного поединка с АЕКом поделился впечатлениями от игры.

Полузащитник киевского Динамо прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа.

"Плохо только, что не удержали победу до конца – пропустили мяч в конце встречи. Но ничего страшного – будет ответная игра в Киеве, постараемся дома победить.

Сложно, когда первый поединок сразу такой ответственный. Тяжело настраиваться на такие игры и готовиться к ним.

Динамо не сразу отдало инициативу сопернику – были возможности забить второй мяч? Конечно, и мы сами этого очень хотели. Но это был наш первый поединок после сборов, было тяжело, мы немного подсели, и во втором тайме, можно сказать, что соперник нас переиграл.

Сегодня было очень много подач, сложно было разобраться, мы допустили ошибку, которая привела к забитому мячу.

Давление трибун? Да, на протяжении всего матча они нагнетали обстановку – это еще больше усложняло нашу задачу добиться положительного результата.

- Нас предупреждали, что соперник будет действовать жестко, особенно при приеме мяча. Но мы также старались не уступать им.

Ничья 1:1 – приемлемый результат? Хорошо, что мы забили на выезде, но нужно выигрывать в Киеве и проходить дальше", – цитирует игрока официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо не удержало победу над АЕКом. Смотрите также видео голов и обзор матча АЕК – Динамо Киев.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!