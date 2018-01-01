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Фанаты АЕКа обвинили Динамо в пренебрежении к истории

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Болельщики греческого клуба вывесили провокационный плакат во время матча с Динамо.
Стартовый состав Динамо в матче с АЕКом
Стартовый состав Динамо в матче с АЕКом
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо провело первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором на выезде сыграло против греческого АЕКа. Матч закончился вничью 1:1.

Во время матча, который состоялся в Афинах, болельщики греков вывесили на своем секторов интересный баннер.

На нем написано: "1942 – Старт. 2018 – Динамо Киев. Вы сами не уважаете свою историю".

Отметим, что в 1940-х годах Динамо носило название Старт. Именно эта команда сыграла так называемый "матч смерти" против немецких зенитчиков.

Ранее сообщалось, что фанаты Динамо подрались с болельщиками Спартака в Греции.

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Теги: АЕК, Динамо Киев, болельщики, баннер, Лига Европы, футбол
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